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Газета.ру

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В США мужчина выстрелил в брата из-за спора, чей перец чили острее

В США мужчина выстрелил в брата из-за спора, чей перец чили острее

В США 22-летнего Эрвина Хоакина Гутьерреса обвинили в убийстве двоюродного брата после семейной ссоры, которая, по версии следствия, началась из-за того, чей перец чили оказался острее, пишет NBC News.

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