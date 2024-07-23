SM: Песню «Огней так много золотых» на застольях в 1990-х пела вся страна

Фильм вышел в самом начале 60-х, а песню запели только в 90-х?)))))))))))))

L

Lehanaizhe

Какой бред, я с детства слышал эту песню, у нас в доме её пели всегда, задушевно, с надрывом. Она практически моя ровесница, я 66 года рождения. Вопрос, откуда такие авторы берутся?