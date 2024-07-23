SM: Песню «Огней так много золотых» на застольях в 1990-х пела вся страна

Конец минувшего столетия отметился важным этапом в истории отечественной музыки. Символом данного времени во многом стала композиция «Огней так много золотых», которая неизменным образом сопровождала застолья.
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