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SM: Песню «Огней так много золотых» на застольях в 1990-х пела вся страна

SM: Песню «Огней так много золотых» на застольях в 1990-х пела вся страна

Конец минувшего столетия отметился важным этапом в истории отечественной музыки. Символом данного времени во многом стала композиция «Огней так много золотых», которая неизменным образом сопровождала застолья.

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Комментарии
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АМ
Алиса Майская
Фильм вышел в самом начале 60-х, а песню запели только в 90-х?)))))))))))))
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16 час.
L
Lehanaizhe
Какой бред, я с детства слышал эту песню, у нас в доме её пели всегда, задушевно, с надрывом. Она практически моя ровесница, я 66 года рождения. Вопрос, откуда такие авторы берутся?
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14 час.

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