Новые автобусы в Барнауле выйдут на один маршрут 6 мая. Подробная схема движения

Для запуска второго маршрута необходимо доукомплектовать штат водителей В Барнауле новые автобусы 6 мая выйдут на маршрут № 1, а для запуска маршрута № 10 необходимо доукомплектовать штат водителей, сообщает мэрия.
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