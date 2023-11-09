Актриса Рязанова призналась, что после смерти сына каждый день плачет

Народная артистка РФ, лауреат Государственной премии СССР Раиса Рязанова в кино всегда играла «женщин из народа»: Антонину в легендарной картине «Москва слезам не верит», Катю в военной ленте «Фронт в тылу врага», Нину, сестру инспектора Зыкина в драме «Инспектор ГАИ» и др.