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Закон и Порядок

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Укропы готовы гибнуть пачками за то, чтоб протащить нам в подбрюшье Томагавки

Укропы готовы гибнуть пачками за то, чтоб протащить нам в подбрюшье Томагавки

Вчера   прочитала    статью   от   Вестника   родимых  болот (она  же    широко  известная   в  узких  кругах  Ольга  Туханина),   которую  мне  захотелось  прокомментировать.

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