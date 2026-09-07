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Царьград

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Суд Ярославля отправил под стражу водителя без прав на 2 месяца

Суд Ярославля отправил под стражу водителя без прав на 2 месяца

В Ярославле суд отправил под стражу водителя Mercedes без прав, въехавшего в остановку. ДТП произошло на Тутаевском шоссе утром в субботу.

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