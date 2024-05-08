Глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК призвал к тщательному воплощению в жизнь идей Си Цзиньпина о верховенстве закона

Пекин, 7 мая /Синьхуа/ -- Член Политбюро ЦК КПК, глава Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцин во вторник подчеркнул необходимость тщательного изучения и воплощения в жизнь идей председателя КНР Си Цзиньпина о верховенстве закона, а также важность предотвращения и устранения существенных рисков.
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