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Закон, порядок, государство

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Зенитчики группировки войск «Центр» сбили разведывательный беспилотник ВСУ

Зенитчики группировки войск «Центр» сбили разведывательный беспилотник ВСУ

Военнослужащие привели комплекс в боевую готовность, вывели его на огневой рубеж и после захвата цели произвели пуск ракеты, уничтожив вражеский воздушный разведчик «Лелека».

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