Politico: Трамп ограничил полномочия Маска по кадровым вопросам

Президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам администрации, что у американского предпринимателя и миллиардера, главы Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в их ведомствах.
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