Politico: Трамп ограничил полномочия Маска по кадровым вопросам

Президент США Дональд Трамп заявил высокопоставленным чиновникам администрации, что у американского предпринимателя и миллиардера, главы Департамента государственной эффективности США (DOGE) Илона Маска нет полномочий принимать решения по кадровым вопросам в их ведомствах.