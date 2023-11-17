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Женщины ушли в саморазвитие. Вернутся не скоро…

Женщины ушли в саморазвитие. Вернутся не скоро…

«Первая проблема: это наличие в доме бытовой техники, в прежние времена из-за ее отсутствия никто из женщин и не помышлял о каком-то личностном росте, а просто стирали руками и носили полоскать бельё на речку (это одна из активностей)».

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