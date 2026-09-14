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ТАСС

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Покоривший Эверест на руках спортсмен заявил, что не считает себя супергероем

Покоривший Эверест на руках спортсмен заявил, что не считает себя супергероем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Россиянин Рустам Набиев, который стал первым в истории человеком, совершившим восхождение на Эверест на одних руках, не считает себя супергероем.

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