Покоривший Эверест на руках спортсмен заявил, что не считает себя супергероем

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября. /ТАСС/. Россиянин Рустам Набиев, который стал первым в истории человеком, совершившим восхождение на Эверест на одних руках, не считает себя супергероем.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым