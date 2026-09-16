Операторы БПЛА "Центра" уничтожили узел связи ВСУ у Доброполья

МОСКВА, 16 сентября. /ТАСС/. Военнослужащие расчетов войск беспилотных систем группировки войск "Центр" нанесли удар по узлам связи и вывели из строя ретрансляторы ВСУ на добропольском направлении в ДНР.
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