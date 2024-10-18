Рогов рассказал о неспособности Украины поддерживать жизнеобеспечение Запорожья

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал о том, что подконтрольная украинским войскам часть Запорожской области постоянно сталкивается в проблемах с перебоями подачи электроэнергии, передает РИА Новости.