Рогов рассказал о неспособности Украины поддерживать жизнеобеспечение Запорожья

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов рассказал о том, что подконтрольная украинским войскам часть Запорожской области постоянно сталкивается в проблемах с перебоями подачи электроэнергии, передает РИА Новости.
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