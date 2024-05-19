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Россия вошла в топ-10 стран по темпам роста экономики в XXI веке

Россия вошла в топ-10 стран по темпам роста экономики в XXI веке

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Россия оказалась на десятом месте среди крупных мировых экономик по темпам роста в долларовом выражении в XXI веке, следует из материалов Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

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