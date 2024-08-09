В Вязьме "управляшку" дома с обвалившейся лестницей лишили лицензии

У руководителя обслуживающей организации в смоленском райцентре выявили судимость и отсутствие должной квалификации ООО «Лидер», в управлении которого находился дом с рухнувшим лестничным пролётом на улице Дмитрова гора в Вязьме, лишён лицензии.