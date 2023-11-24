Вернет позиции. Эксперт Ганичев объяснил, что ждет смартфоны в 2024

Мировой рынок смартфонов восстановится в 2024 году, прогнозируют аналитики. Старший научный сотрудник лаборатории анализа и прогнозирования наукоёмких, высокотехнологичных производств и рынков ИНП РАН Николай Ганичев рассказал aif.
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