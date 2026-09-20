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Нужен ли РФ остров Змеиный, чтобы перекрыть судоходство в западной части Чёрного моря

Нужен ли РФ остров Змеиный, чтобы перекрыть судоходство в западной части Чёрного моря

Некоторые представители российской экспертной среды до сих пор высказывают мнение о том, что, если бы Россия сохранила постоянный контроль над островом Змеиный, то сегодня могла бы едва ли не перекрыть судоходство в западной части Чёрного моря просто по щелчку пальцев.

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