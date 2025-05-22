Памфилова рассказала об интересе международных наблюдателей к выборам

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Президентские выборы в России в 2024 году посетило беспрецедентное количество международных наблюдателей и экспертов, ЦИК РФ увидел их подлинный интерес к российским выборам, заявила в интервью РИА Новости председатель Центризбиркома России Элла Памфилова.