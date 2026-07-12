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Месси про 3:1 со Швейцарией: «Очень рад победе, добытой в весьма упорной борьбе. Знали, что матч будет чрезвычайно напряженным»

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси оценил победу над Швейцарией (3:1 доп. вр.) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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