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Закон и Порядок

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  • vitaly yanushkevich
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В Европе хранилища газа заполнены почти на 90%. Что это значит?

В Европе хранилища газа заполнены почти на 90%. Что это значит?

Европа почти заполнила хранилища газа на целевые 90% — раньше срока, как и в 2023 году. Высокие запасы гарантируют безболезненное прохождение зимы, даже без украинского транзита, но не застрахуют цены от роста, считают экспертыФото: Radowitz / Shutterstock Подземные хранилища в Европе заполнены почти на 90%, следует из данных Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE).

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