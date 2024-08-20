В Европе хранилища газа заполнены почти на 90%. Что это значит?

Европа почти заполнила хранилища газа на целевые 90% — раньше срока, как и в 2023 году. Высокие запасы гарантируют безболезненное прохождение зимы, даже без украинского транзита, но не застрахуют цены от роста, считают экспертыФото: Radowitz / Shutterstock Подземные хранилища в Европе заполнены почти на 90%, следует из данных Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры (Gas Infrastructure Europe, GIE).