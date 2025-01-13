Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Главном храме ВС РФ прошел IV Рождественский хоровой собор

В Главном храме ВС РФ прошел IV Рождественский хоровой собор

В Главном храме Вооруженных сил Российской Федерации состоялся IV Рождественский хоровой собор. Он объединил 10 гражданских и военных коллективов, более 350 певчих и более 2 000 зрителей, среди которых были участники специальной операции и их родные.

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