Полицейскими УВД юга столицы задержан подозреваемый в мошенничестве

В полицию с заявлением о мошенничестве обратился 37-летний житель столицы. Предварительно установлено, что знакомый заявителя, под предлогом помощи в закупке мобильных телефонов на продажу завладел его денежными средствами в размере более 5 миллионов 800 тысяч рублей, после чего перестал выходить на связь.
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