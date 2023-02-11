Каждый из нас имеет ответственность за свое поведение перед обществом

Каждый из нас несет ответственность перед обществом за свое поведение. И даже если человек сделал что-то инкогнито, рано или поздно его личность все равно будет известна и ему придется отвечать за свои действия.
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