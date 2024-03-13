Драка на футбольном поле в Химках привела к остановке турнира

По результатам столкновения на межнациональной почве будет проведено разбирательство.Вчера около часа дня в группе Химкинской футбольной лиги появилось объявление о приостановке всех матчей турнира «в связи с разбирательством инцидента в матче ФК «Е.
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