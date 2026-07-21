🔪 Житель Симферополя получил срок за убийство родного брата В январе прошлого года пьяный мужчина во время ссоры дважды ударил родственника ножом в шею и живот.
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🔪 Житель Симферополя получил срок за убийство родного брата В январе прошлого года пьяный мужчина во время ссоры дважды ударил родственника ножом в шею и живот.