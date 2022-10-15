Военное обозрение

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Китай делает ставку на свою инженерную школу для обхода санкций США в сфере микроэлектроники

Китай делает ставку на свою инженерную школу для обхода санкций США в сфере микроэлектроники

Беспрецедентный пакет запретов администрации Байдена на продажу чипов и оборудования для их производства в Китай, объявленный 7 октября, усугубляет и без того непростую ситуацию на этом высокотехнологичном рынке.

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