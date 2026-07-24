Почему не бывает идеального самолета: анатомия инженерных компромиссов

Когда я смотрю на стоящий в аэропорту лайнер или пролетающий над головой легкомоторный самолёт, я всегда вспоминаю одну простую истину, которую усвоила за годы увлечения авиацией: в конструкции любой машины зашит не просто набор чертежей, а целая философия компромиссов.