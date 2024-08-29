Алтайские таможенники передали в психдиспансер конфискованные монгольские тапочки

Ранее в этот же психоневрологический интернат передали много подсолнечного масла Изъятые носки и домашние тапочки / Фото: Алтайская таможня В Республике Алтай таможенники передали в психоневрологический интернат 1,1 тыс.
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