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Срочно к врачу: 5 причин, почему нельзя игнорировать папилломы и кератомы

Срочно к врачу: 5 причин, почему нельзя игнорировать папилломы и кератомы

Кожа - не только внешний слой тела. Дерматологи и эндокринологи признают её важной частью системы организма, сравнивая с периферийным мозгом.

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