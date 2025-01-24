Посетители отделений «Почты Крыма» воспользовались услугой выдачи наличных от РНКБ более 25 тысяч раз

Сервис по выдаче наличных работает в 170 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя. Совместный проект банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) и ФГУП «Почта Крыма» реализуется на территории полуострова с 2023 года.
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