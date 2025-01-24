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Крымское информационное агентство

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Посетители отделений «Почты Крыма» воспользовались услугой выдачи наличных от РНКБ более 25 тысяч раз

Посетители отделений «Почты Крыма» воспользовались услугой выдачи наличных от РНКБ более 25 тысяч раз

Сервис по выдаче наличных работает в 170 почтовых отделениях Республики Крым и Севастополя. Совместный проект банка РНКБ (входит в Группу ВТБ) и ФГУП «Почта Крыма» реализуется на территории полуострова с 2023 года.

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