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Вдовец Юрий Фирсов отказался от наследства Валентины Легкоступовой в пользу ее детей

Вдовец Юрий Фирсов отказался от наследства Валентины Легкоступовой в пользу ее детей

У российской певицы Валентины Легкоступовой через пару дней будет день рождения. В честь этого ее вдовец Юрий Фирсов записал видеообращение к ее фанатам и сообщил, что отказывается от своей доли наследства покойной исполнительницы в пользу ее детей.

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