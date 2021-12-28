Вдовец Юрий Фирсов отказался от наследства Валентины Легкоступовой в пользу ее детей

У российской певицы Валентины Легкоступовой через пару дней будет день рождения. В честь этого ее вдовец Юрий Фирсов записал видеообращение к ее фанатам и сообщил, что отказывается от своей доли наследства покойной исполнительницы в пользу ее детей.