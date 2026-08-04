От леса до рынка: что нужно знать о сборе и продаже грибов в 2026 году

Россельхознадзор предупредил о правилах сбора грибов и нововведениях в законодательстве. С наступлением сезона активного сбора грибов и ягод Россельхознадзор по Тверской области напоминает жителям о важных правилах, соблюдение которых поможет сохранить здоровье и избежать нарушений закона.