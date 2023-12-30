506,6 млн рублей потратили смоляне на услуги парикмахеров и косметологов

Более полумиллиарда рублей потратили смоляне на услуги парикмахеров и косметологов. «С января по октябрь 2023 года населению Смоленской области было оказано парикмахерских и косметических услуг на сумму 506,6 млн рублей, что на 12,1% больше, чем за такой же период прошлого года», - сообщает Смоленскстат.