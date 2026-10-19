Депутат КПРФ Анжелика Глазкова предложила законопроект о возвращении исторических названий Сталинград и Ленинград для Волгограда и Санкт-Петербурга.
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черномордая за Кенигсберг рулит , кто еще не знает ее суть , убедитесь кто она на самом деле из ее комента - "Надо вернуть Исторические названия таким русским городам, как Симбирск, Кёнигсберг, Вятка, Екатеринодар... " , показала свое личико "Гюльчатай "
а почему эта нерусь-краснож.пая только два города лезет переименовывать?? тогда уж савейские клички вернуть в - Лугансск, Вятку, Ижевск, Оренбург, Пермь. Рыбинск, Ставрополь.... да продолжить поганить города России, вернуть в них кликуху сралена - Новокузнецк, Донецк, Новомосковск... а ещё - потребовать от других стран, чтоб вернули названия с кликухой упыря))) особенно РЖАЧНО будет в Болгарии - Врах сталин... Интересно - сколько раз из-за бугра прилетит этой краснож.пой направление - иди НАХ.. Даже любимый камуноидами Китай вычистил свою землю от упоминаний об этом упыре!
Надо вернуть Исторические названия таким русским городам, как Симбирск, Кёнигсберг, Вятка, Екатеринодар... да и губерниям вернуть названия - Екатеринбургская. Санкт-Петербургская, Симбирская, Вятская, Екатеринодарская.....
город назвали Волгоградом не мы - не нам и переименовывать, кроме этого Нет города-героя сталенград и НИКОГДА не было. А городу Петра вернули Историческое название, котором он был наречён со дня рождения. а название от уголовной кликухи (навроде - япончикград)- забыть на веки вечные!!!