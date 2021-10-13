LB.ua (Украина): Шмыгаль заявил о стратегическом значении отсоединения Украины от энергосистемы РФ

Киев продолжает неуклонный курс на разрыв всех связей с Россией. Премьер-министр Шмыгаль заявил о том, что «согласно плану» энергосистема Украины в 2022 году отделится от России и Белоруссии с надеждой на подключение к ЕС в 2023 году.
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