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Вторая жизнь: 30 крутых татуировок-перекрытий

Вторая жизнь: 30 крутых татуировок-перекрытий

Многие говорят, что татуировки — это навсегда, и что обратного пути нет, но это не так. Конечно, сложно будет избавиться от набитого рисунка, но в наше время есть возможность свести татуировку или перекрыть её новой.

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