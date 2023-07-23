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Британский политик Галлоуэй: Украинский конфликт продолжится до полной победы России

Британский политик Галлоуэй: Украинский конфликт продолжится до полной победы России

Бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что украинский конфликт может закончиться только полной стратегической победой России.

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Комментарии
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Алина Белова
А зачем  тогда  надо было начинать СВО, если  прекратить, не добившись поставленных  задач ?  Почему  погибли наши ребята ? За что пролили кровь ?  Только до конца, уничтожив нациков  и  бандеровцев можно выпить бокал вина  и  помыть руки от  этой  нечисти, чтоб  больше  никогда Украина  не  страдала  от  беснующихся  нацистов  и вашингтонсеого  сапога.
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17 час.
a
ashotbalyan195254
До нового 2024 года окраина перестанет существовать а зеленский будет зверски убит &quot;своими&quot; ...
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17 час.

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