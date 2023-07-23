Бывший член британского парламента и глава партии рабочих Великобритании Джордж Галлоуэй заявил, что украинский конфликт может закончиться только полной стратегической победой России.
Британский политик Галлоуэй: Украинский конфликт продолжится до полной победы России
Комментарии
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Алина Белова
А зачем тогда надо было начинать СВО, если прекратить, не добившись поставленных задач ? Почему погибли наши ребята ? За что пролили кровь ? Только до конца, уничтожив нациков и бандеровцев можно выпить бокал вина и помыть руки от этой нечисти, чтоб больше никогда Украина не страдала от беснующихся нацистов и вашингтонсеого сапога.
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17 час.
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ashotbalyan195254
До нового 2024 года окраина перестанет существовать а зеленский будет зверски убит "своими" ...
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17 час.
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