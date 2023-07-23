Британский политик Галлоуэй: Украинский конфликт продолжится до полной победы России

Алина Белова

А зачем тогда надо было начинать СВО, если прекратить, не добившись поставленных задач ? Почему погибли наши ребята ? За что пролили кровь ? Только до конца, уничтожив нациков и бандеровцев можно выпить бокал вина и помыть руки от этой нечисти, чтоб больше никогда Украина не страдала от беснующихся нацистов и вашингтонсеого сапога.