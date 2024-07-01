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Белгород и несколько районов области остались без света после атаки БПЛА

Белгород и несколько районов области остались без света после атаки БПЛА

Проблемы с энергоснабжением есть также в Воронежской и Курской областях.Несколько городов Белгородской области, граничащей с Украиной, остались утром 1 июля без света.

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