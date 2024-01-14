Любопытно, однако
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Любопытно, однако

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Пожар Wildberries в Шушарах: Поножовщина и стрельба, кавказцы и азиаты, убытки и хищения. Зачем нам это всё?

Пожар Wildberries в Шушарах: Поножовщина и стрельба, кавказцы и азиаты, убытки и хищения. Зачем нам это всё?

В важнейшем промышленном районе Санкт-Петербурга горит склад одного из крупнейших онлайн-ретейлеров России.

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Комментарии
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sorsw
Как же все эти &quot;хитромудрые&quot; властные пресмыкающиеся надоели со своими преступными приключениями &quot;шитыми белыми нитками&quot;! Самим-то не надоело? Ведь в открытую проще!😜
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8 час.
леонид рыбаков
а знаете как определить работают или нет азиаты в данном месте ЕСЛИ БУТЫЛКИ С МОЧОЙ ВАЛЯЮТСЯ ОДНОЗНАЧНО А ВЫНЕСТИ ЗАСТАВИТЬ ПРОБЛЕМА ЕЩЕ ТА . И эта проблема по всей азии даже если не далеко туалеты и даже в Иране и в Бенгалии  Но если заговоришь на эту тему с ними ты что это самая культурная нация в мире. ОДНИМ СЛОВОМ ДИКИЕ ЗАСРАНЦЫ ОТ НИХ ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ  ВСЕМ И ВЕЗДЕ . Только когда он один ведет себя уважительно как только хотя бы трое все включается законы стаи шакалов. .Правда иранцы адекватней по сравнениями с остальными что киргизы. казахи. узбеки.бенгальцы .
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5 час.
виктор климахин
жадность   и   брезгливость   к  своим   соотечественникам   за  это    и  поплатились    набрав  черножопых    шакалов    ишаков   Там   не  чего  не  потеряли    только  выигрыше    от  пожара   страховка  покроет   все    в  убытке  будут    те  кто  заказал  товар    Будет   урок  как   иметь  дело    с  черножопыми   шакалами    если   дошло   до   олигархов   и  работодателей
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3 час.

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