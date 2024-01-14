В важнейшем промышленном районе Санкт-Петербурга горит склад одного из крупнейших онлайн-ретейлеров России.
Пожар Wildberries в Шушарах: Поножовщина и стрельба, кавказцы и азиаты, убытки и хищения. Зачем нам это всё?
Комментарии
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sorsw
Как же все эти "хитромудрые" властные пресмыкающиеся надоели со своими преступными приключениями "шитыми белыми нитками"! Самим-то не надоело? Ведь в открытую проще!😜
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8 час.
леонид рыбаков
а знаете как определить работают или нет азиаты в данном месте ЕСЛИ БУТЫЛКИ С МОЧОЙ ВАЛЯЮТСЯ ОДНОЗНАЧНО А ВЫНЕСТИ ЗАСТАВИТЬ ПРОБЛЕМА ЕЩЕ ТА . И эта проблема по всей азии даже если не далеко туалеты и даже в Иране и в Бенгалии Но если заговоришь на эту тему с ними ты что это самая культурная нация в мире. ОДНИМ СЛОВОМ ДИКИЕ ЗАСРАНЦЫ ОТ НИХ ТОЛЬКО ПРОБЛЕМЫ ВСЕМ И ВЕЗДЕ . Только когда он один ведет себя уважительно как только хотя бы трое все включается законы стаи шакалов. .Правда иранцы адекватней по сравнениями с остальными что киргизы. казахи. узбеки.бенгальцы .
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5 час.
виктор климахин
жадность и брезгливость к своим соотечественникам за это и поплатились набрав черножопых шакалов ишаков Там не чего не потеряли только выигрыше от пожара страховка покроет все в убытке будут те кто заказал товар Будет урок как иметь дело с черножопыми шакалами если дошло до олигархов и работодателей
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3 час.
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