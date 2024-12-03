Опасности для населения не было: астероид прошёл в атмосфере Земли над Якутией

Астероид прошёл над атмосферой Земли в районе Якутии, сообщили в МЧС по региону. В пресс-службе ведомства заявили, что все региональные силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций были приведены в готовность, однако никакой угрозы населению не возникло.