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Опасности для населения не было: астероид прошёл в атмосфере Земли над Якутией

Опасности для населения не было: астероид прошёл в атмосфере Земли над Якутией

Астероид прошёл над атмосферой Земли в районе Якутии, сообщили в МЧС по региону. В пресс-службе ведомства заявили, что все региональные силы и средства Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций были приведены в готовность, однако никакой угрозы населению не возникло.

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