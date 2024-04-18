СВО приблизило начало «революции зарплат» в России

Проведение специальной военной операции могло приблизить «революцию зарплат» в России, которая начинается в стране «прямо на глазах», заявил руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, пишет РБК.
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