Хакеры взломали Tesla. 24 раза!

Исследователи безопасности одержали большую победу, используя эксплойты нулевого дня в Tesla и зарядных станциях EVСоревнования Pwn2Own Automotive 2024, проходящие в Токио, стали свидетелями поразительных достижений в области кибербезопасности.
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