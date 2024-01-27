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Хакеры взломали Tesla. 24 раза!

Хакеры взломали Tesla. 24 раза!

Исследователи безопасности одержали большую победу, используя эксплойты нулевого дня в Tesla и зарядных станциях EVСоревнования Pwn2Own Automotive 2024, проходящие в Токио, стали свидетелями поразительных достижений в области кибербезопасности.

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