Ким Чен Ын заявил о наращивании подготовки армии КНДР в «наступательном ключе»

Глава КНДР Ким Чен Ын в рамках прошедшего заседания центральной военной комиссии Трудовой партии Кореи сообщил, что сейчас наращивается подготовка армии страны в "наступательном ключе".
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