Правительство Якутии передумало докапитализировать дочерний Алмазэргиэнбанк

Сразу два рейтинговых агентства пересмотрели рейтинг и прогноз Алмазэргиенбанка, подконтрольного правительству Якутии, следует из опубликованных данных Так, «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанка до уровня ruBB со стабильным прогнозом.
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