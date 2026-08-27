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Правительство Якутии передумало докапитализировать дочерний Алмазэргиэнбанк

Сразу два рейтинговых агентства пересмотрели рейтинг и прогноз Алмазэргиенбанка, подконтрольного правительству Якутии, следует из опубликованных данных Так, «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности Алмазэргиэнбанка до уровня ruBB со стабильным прогнозом.

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