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Поварёнок с лучшими рецептами

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Азу по-татарски с рисом

Азу по-татарски с рисом

Азу́ — традиционное блюдо татарской кухни, состоящее из обжаренных кусочков мяса (говядины, баранины, крольчатины или молодой конины), тушёных с помидорами (или томатным соусом), луком (обычно с ломтиками солёного огурца) в остром соусе.

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