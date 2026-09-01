Азу по-татарски с рисом

Азу́ — традиционное блюдо татарской кухни, состоящее из обжаренных кусочков мяса (говядины, баранины, крольчатины или молодой конины), тушёных с помидорами (или томатным соусом), луком (обычно с ломтиками солёного огурца) в остром соусе.
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