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Кейт Миддлтон: «Семья делает меня счастливой»

Кейт Миддлтон: «Семья делает меня счастливой»

Пока принцесса восстанавливается после операции, семья активно поддерживает ее Вы когда-нибудь задумывались, что находится в сумочке Кейт Миддлтон? Недавно в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) вновь появилось видео с посещения Кейт начальной школы «Лавендер» в 2019 году в рамках Недели поддержки психического здоровья детей.

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