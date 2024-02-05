Кейт Миддлтон: «Семья делает меня счастливой»

Пока принцесса восстанавливается после операции, семья активно поддерживает ее Вы когда-нибудь задумывались, что находится в сумочке Кейт Миддлтон? Недавно в Instagram (запрещенная в России экстремистская организация) вновь появилось видео с посещения Кейт начальной школы «Лавендер» в 2019 году в рамках Недели поддержки психического здоровья детей.