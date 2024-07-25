Российские исследователи первыми научили ИИ адаптироваться к новым действиям без участия человека

Первую в мире модель в области контекстного обучения, которая самостоятельно адаптируется к новым действиям, разработали российские ученые из научно-исследовательской лаборатории T-Bank AI Research и Института AIRI.
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