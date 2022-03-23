Xiaomi добилась больших успехов за последний год. Первый автомобиль Xiaomi выйдет в 2024 году

Xiaomi официально опубликовала финансовый отчет за четвертый квартал и полный 2021 год. В отчете показано, что общий доход в четвертом квартале достиг 13,4 млрд долларов, увеличившись в годовом исчислении на 21,4%.
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