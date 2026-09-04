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Ночь массированных атак на Россию! Москва, Севастополь, Белгород - есть погибшие

Ночь массированных атак на Россию! Москва, Севастополь, Белгород - есть погибшие

Масштабную атаку зафиксировали в Московском регионе. По словам мэра столицы Сергея Собянина, расчёты ПВО Минобороны уничтожили десять беспилотников, направлявшихся к Москве.

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