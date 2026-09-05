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Новак отметил важность проекта «Восток Ойл» для экономики России

Новак отметил важность проекта «Восток Ойл» для экономики России

Проект «Восток Ойл» открывает новые перспективы для топливно-энергетического комплекса России, он важен как для экономики, так и для энергобезопасности страны.

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